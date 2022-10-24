Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:10

Карпукас заявил, что был бы счастлив провести всю картеру в «Локомотиве»

Читать «СЭ» в

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал о желании провести всю карьеру в московском клубе.

«Мне повезло, что я сочетаю два качества в себе — и футболиста, и болельщика. Мне повезло, что я играю в любимом клубе, и это большая честь для меня. Я бы с удовольствием остался здесь на протяжении всей карьеры. Я не могу загадывать, но, конечно, я был бы счастлив всю карьеру провести в «Локомотиве», — приводит слова Карпукаса официальный сайт «Локомотива».

Он также заявил, что хотел бы быть похожим на Бускетса по специфике. По его мнению, по манере игры они чуть-чуть похожи.

В нынешнем сезоне 20-летний россиянин провел за «Локомотив» 15 матчей и забил один мяч.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/karpukas-interview/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Стало известно, что сказали Чимаев и брат Хабиба перед потасовкой на UFC 280
В бою с О'Мэлли мы увидели самую примитивную версию Петра Яна. Глупо пенять на судей
В Кремле заявили об отсутствии культуры отмены в отношении писателя Акунина
ВСУ выпустили 19 ракет по Новой Каховке
В Кремле указали на незаконность использования замороженных активов РФ для Украины
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Спортдир «Оренбурга» заявил, что Сычевому комфортно в команде
В «Спартаке» анонсировали сюрприз на матче с «Торпедо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Цаллагов — о матче с «Зенитом»: «К этой игре готовились так же, как и к любой другой»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 14 1 2
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости