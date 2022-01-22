Карпин высказался о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Тинькофф РПЛ.

— Разговоры про лимит. «13+8», 4 воспитанника. Как вам такие варианты?

— Не знаю, не ко мне вопрос. Я здесь при чем? Я все давным-давно сказал в 2008 году, что лимит зло. Что вы хотите, чтобы я еще сказал? У меня не меняется мнение.

— Как тренер сборной для вас вопрос решен и понятен. Тренерам клубов какого, что каждые два-три года меняется лимит?

—Это даже больше не про тренеров, а проблема для клуба, потому что ты подписываешь тех же иностранцев или русских ребят при одних условиях, потом они меняются, а контракты остаются. Проблема больше для менеджеров клубов.

В данный момент в российской премьер-лиге действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев. При этом количество иностранных футболистов на поле не ограничено.