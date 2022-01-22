Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о состоянии российской футбольной тренерской школы.

— Вопрос лимита. Сейчас обсуждают вариант, что за каждого иностранца будет надо платить. В свое время у нас был налог тренера на иностранца. На ваш взгляд, это бред в принципе? Должна быть свободная конкуренция или действительно нужно как-то искусственно поддерживать российскую тренерскую школу?

— Тренерскую школу искусственно не надо поддерживать. Когда что-то искусственное создаётся, это всегда плохо.

Ранее Карпин прокомментировал назначение немецкого тренера Даниэля Фарке главным тренером «Краснодара».