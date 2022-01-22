Карпин: «Мне зачем оценивать карьерный ход Смолова?»

Карпин высказался о переходе Смолова из «Локомотива» в «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о переходе нападающего Федора Смолова из «Локомотива» в «Динамо».

— Общались ли со Смоловым по поводу его перехода в «Динамо»?

— Переписывались, да.

— Как оцените, именно с точки зрения карьерного хода?

— Мне зачем оценивать его карьерный ход?

— Потому что была информация, что он перешел в «Динамо», чтобы быть поближе к сборной, и не выбрал МЛС.

— Замечательно. Но в «Локомотиве» он тоже был поближе к сборной. Я как тренер сборной здесь при чем? Будет играть в «Динамо» — слава Богу, великолепно. А, может, не будет играть.