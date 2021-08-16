В матче четвертого тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:1) на поле вышел капитан «Ахмата» Ризван Уциев.

Из-за травмы Уциев пропустил весь прошлый сезон, выйдя на поле лишь в одном матче — 17 декабря 2020 года, когда грозненцы играли с «Рубином».

«Очень рад выйти на поле, спустя такой большой промежуток времени. Было вдвойне приятно, что сыграл дома, перед нашими болельщиками. Спасибо всем за поддержку, которую мне оказывали на протяжении этого года. Это был сложный период, травма, было много трудностей. По воле Всевышнего трудности рано или поздно заканчиваются», — цитирует Уциева сайт «Ахмата».