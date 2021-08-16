Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Уциев — о возвращении на поле: «По воле Всевышнего трудности рано или поздно заканчиваются»

16:20
Теги:

В матче четвертого тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (2:1) на поле вышел капитан «Ахмата» Ризван Уциев.

Из-за травмы Уциев пропустил весь прошлый сезон, выйдя на поле лишь в одном матче — 17 декабря 2020 года, когда грозненцы играли с «Рубином».

«Очень рад выйти на поле, спустя такой большой промежуток времени. Было вдвойне приятно, что сыграл дома, перед нашими болельщиками. Спасибо всем за поддержку, которую мне оказывали на протяжении этого года. Это был сложный период, травма, было много трудностей. По воле Всевышнего трудности рано или поздно заканчиваются», — цитирует Уциева сайт «Ахмата».

Дополнительная информация:

http://fc-akhmat.ru/page/12582

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Без Дзюбы и Соболева: кого не вызвал Валерий Карпин в сборную России
Ничья «Локо» и «Зенита», разбор работы Карасева, «Ман Сити» проиграл в первом туре
Соболев — о вызове в сборную: «Нужно показывать хорошую игру, пока ее нет»
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 4-й тур: «Локомотив» — «Зенит», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр