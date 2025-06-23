Футбол
23 июня, 16:07

Карпин возмутился, что российские клубы считают более сильными иностранных тренеров

Главного тренера сборной России и «Динамо» Валерия Карпина возмущает, что российские клубы считают более сильными иностранных тренеров.

«Я за то, чтобы тренировали хорошие тренеры, — приводит ТАСС слова Карпина. — Неважно откуда. Но крен идет почему-то, что какой-то иностранный тренер лучше, чем российский. Почему-то».

На прошлой неделе ЦСКА возглавил швейцарский специалист Фабио Челестини.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев и&nbsp;тренер Фабио Челестини.«Добро пожаловать домой, Фабио!» ЦСКА нашел замену Николичу — команду возглавил швейцарец Челестини

Источник: ТАСС
Валерий Карпин
РПЛ
Материалы сюжета: РПЛ, итоги сезона: главные события чемпионата и лето-2025
Смолов: «На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна»
«Зенит», ЦСКА и «Спартак» пока в тени. «Краснодар», «Динамо» и «Локо» рулят. Колонка Казакова о трансферном рынке РПЛ
Синяев: «Торпедо» предоставило все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»
Савичев: «Хочется приносить и дальше пользу «Акрону», он стал для меня родным»
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу»
Тедеев: «Савичев — большой профессионал, всецело оправдывающий свой статус в «Акроне»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Солёный

    Есдинственный, кто в этом веке добился победы со Спартаком - иностранец.

    24.06.2025

  • vladmad_75

    Так он сам то вообще-то ЭСТОНСКИЙ тренер. Или память отшибло?

    24.06.2025

  • trops57

    Карпин верно говорит. Первенство России, это не первенство Венгрии, Белоруссии, Сербии... Сколько тренеров- иностранцев было в Спартаке, Локомотиве, Динамо и сколько из них добились побед? Ты лучше на Газаева, Сёмина,Слуцкого, Семака, Бердыева обрати внимание. Да иновые, Мусаев, Галактионов, не затерялись.

    24.06.2025

  • trops57

    Карпин говорил о первенстве России..Сколько тренеров иностранцев было в Спартаке и сколько из них добились побед? Ты лучше на Газаева, Слуцкого, Семака, Бердыева обрати внимание.

    24.06.2025

  • Борис Игоревич

    Валерунчик, блондинистый ты дурачок. Тренеры деляться не на наших и не наших. Есть те, что выигрывают. А есть всевозможный бездарный шлак. Кому ничё никогда не светит выиграть. Типа тебя, эстонская завистливая болонка.

    24.06.2025

  • Ненасытный_Гардемарин

    Да согласен, признаюсь я лично плевался от назначения Мусаева, ведь у Ивича получалось бороться за чемпионство. Совсем забыв, что Мусаев впервые в истории вывел Краснодар в отбор ЛЧ и в ЛЕ. Потом правда поплыл Мурад Олегович, и его попросили отдохнуть несколько лет. И все думали он сбитый летчик, забыв про него. И ведь доигранные матчи после Ивича, и начало чемпионского сезона было действительно очень слабым, поэтому все были уверены, что это была катастрофическая ошибка по смене тренера. Кто бы мог подумать, что потом будет такой исторический выстрел. Тут действительно все что остается, это снять перед Мусаевым шляпу и попросить прощения за ошибочные заявления в его адрес. Человек пробил потолок, при чем уже второй раз в Краснодаре. Я считаю это стоит на много дороже всех этих трофеев наших супер тренеров с Цервенами Звездами, Легиями, Ференцварошами, Базелями, где эти команды с любыми тренерамы штампуют чемпионства.

    24.06.2025

  • Grinopel

    Чемпиона Гватемалы тоже давай.

    24.06.2025

  • Ненасытный_Гардемарин

    Саламыч тоже чемпион Австрий, Польши и Венгрий. Но как и Станкович, чемпионами они становились с теми командами, которые и без них становятся чемпионами, вот в чем дело. Трофеи это хорошо, но никто из них чемпионат России не выиграл. Тут больше надо смотреть на прогресс команды, а не на трофеи, на то сделал ли тренер команду сильнее, и на сколько. Вот взять например Мусаева, в первый свой заход он впервые в истории вывел команду в отбор ЛЧ и в ЛЕ. Во второй заход, опять же впервые в истории команды выиграл чемпионат. Вот это то отличие, где одни просто собирают трофеи, как Семак например автоматом, когда другие реально переламывают историю. Уверен, именно это качество отличает сильного тренера, от просто хорошего. Я к тому, что не всегда количество трофеев, важнее их качества. И уж точно не к тому, что Валера сильнее хоть кого-то.

    23.06.2025

  • Ненасытный_Гардемарин

    А потому что статистику портят перетренировавшие по половине команд чемпионата Шалимовы, Гончаренки, Ташуевы, которые почему-то всегда находят себе работу в Пл. Десятилетиями одни и те же тренеры ходят по кругу, меняя друг друга как на карусели какой-то, как будто других тренеров нет. Так как же другим себя проявить? Вот и приходится таким как Талалаев, Василенко нырять обратно в фнл, что бы доказать свое мастерство. Вот и приходится одним по 2-3 раза выводить команды из фнл, что бы попасть в ПЛ. Потому что в Пл все занято теми, кто регулярно "выводит" команды наоборот в фнл, но остаются при этом раобтать дальше в ПЛ.

    23.06.2025

  • Sergey Sparker

    Слишком много пуделя стало. Как тренер он абсолютный ноль. Понтов на десяток крутых тренеров хватит. Выигрышей тренерских ноль целых, ноль десятых. Ему бы заткнуться и помолчать. Грехи вспоминать, доносы на порядочных людей.

    23.06.2025

  • Sergey Sparker

    Зато Карпин самый лучший специалист по доносам. Где еще такого доносчика найти?

    23.06.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Бестрофейник возмутился (и тут же сам признался, что нигде кроме России как тренер никому не интересен, см. одну из соседних веток). Сам же при этом почему-то испанских помощников в Ростове предпочитал и даже в сборную некоторых перетащил.

    23.06.2025

  • Фирсыч

    Ну, в отличии от Карпина, они титулы выигрывали...

    23.06.2025

  • svnest

    вспоминаю как только не уесосили назначение мусаева... и вместе с ним и сергей николаича... доставалось побольше чем карпину... ну и? языки у всех в заднице... трофеев им мало... пусть ваши обладатели оных их с ростовом возьмут...

    23.06.2025

  • Фирсыч

    "Нет, нет, только не это!" Из какой-то песни.

    23.06.2025

  • Фирсыч

    Ещё как!

    23.06.2025

  • Фирсыч

    Без лизоблюдства в то время было не выжить.

    23.06.2025

  • Haiaxi

    Валера, наверное потому, что они брали титулы за свою тренерскую карьеру)

    23.06.2025

  • Gordon

    Ага. Со 100500 играми за Россию и со 100500 голов.

    23.06.2025

  • Gordon

    Тут он прав. Я понимаю, когда зовут Адвоката, Спагетти, Жорже и пр. А всякие непонятные фамилии, коих явное большинство, - не пойми, зачем.

    23.06.2025

  • Олег

    Не, ну сайт РФС тут точно не доказательство )) За неимением побед (1 мест) приходится записывать в трофеи всё что угодно ) А в случае с Вики упираемся в филологию/лингвистику. "Завоеванный" - команда, которая проиграла в финале ЧМ/ЛЧ/КР, она завоевала серебро или проиграла золото?) (и получила утешительный приз). Применимо и к длинному чемпионату из 30-38 туров.

    23.06.2025

  • Солёный

    Вот что википедия пишет: Трофей (калька от англ. trophy) - завоёванный в соревновании приз, спортивная награда А вот как называется страница сайта РФС, где перечислены успех сборной: rfs.ru/trophies

    23.06.2025

  • Ю.Ю.

    И Бышовец ещё кряхтит))

    23.06.2025

  • Олег

    Сёмин еще есть )

    23.06.2025

  • Олег

    Не знаю кто её считает именно "трофеем" )) Наградой, достижением - может быть.

    23.06.2025

  • Солёный

    А Джессика еще круче ))))))))

    23.06.2025

  • Ю.Ю.

    Валерий Георгиевич, Мусава и Семака на все клубы не хватит.

    23.06.2025

  • Солёный

    Маяковский поданный Российской Империи, а писал "я – гражданин Советского Союза" )))))))))))))))

    23.06.2025

  • henri71

    Мусаев, Семак.. Николич на 3 месте. Вот ответ кто лучше на сегодня

    23.06.2025

  • Солёный

    А почему бронзу ЧЕ считают трофеем?

    23.06.2025

  • Солёный

    Так про это и речь. Это "Grinopel" сомневается.

    23.06.2025

  • Олег

    Да и о чем спор? У Карпина всё равно их меньше - чего бы то ни было, включая серебряные медали, чем у Челестини и всех остальных, кроме Абаскаля.

    23.06.2025

  • Олег

    Трофей - это всегда про победу. Поэтому это кубок/салатница, вручаемые за победу в каком-то соревновании. А то и за проигрыш в финале ЛЧ/ЛЕ (КР?) дают серебряные медали (которые многие сразу снимают). Тоже считать их трофеем? Двукратный финалист ЛЧ )

    23.06.2025

  • Солёный

    "Ну, строго говоря, этот "какой-то иностранный тренер" имеет трофеев больше, чем Карпин" ТРОФЕЙ - это награда или?

    23.06.2025

  • Олег

    Награда, медаль )

    23.06.2025

  • Солёный

    А что, должность? ))))

    23.06.2025

  • Millwall82

    Слишком много Карпа стало этой весной и летом, в Сельмаше он хотя бы делал вид что работал, меньше слов > дела. А на все вопросы отвечал универсальным "да нет, ну и епта?".

    23.06.2025

  • Олег

    Не, ну давайте теперь всех Буняков вспоминать )) Понятно, что были проходимцы без всяких титулов, хз как попавшие в наши клубы. Но в данном случае вроде как подразумевается, что речь конкретно о Челестини. А у него с титулами порядок - имеются.

    23.06.2025

  • Олег

    Серебрянный призер это не титул )

    23.06.2025

  • Jean4

    А Дваноли?

    23.06.2025

  • Jean4

    Челестини Валере не понраву пришелся. =)

    23.06.2025

  • Солёный

    Карпин: Серебрянный призер чемпионта России (2 шт.) Личка: Чемпион Белоруси Обладатель Суперкубка Белоруси Бронзовый призер чемпионата России Станкович: Чемпион Сербии (3 шт.) Обладатель кубка Сербии (2 шт.) Чемпион Венгрии Николич: Чемпион Сербии Обладатель кубка Сербии Чемпион Венгрии Обладатель кубка Венгрии Бронзовый призер чемпионата России Обладатель кубка России (2 шт.) Обладатель Суперкубка ОАЭ

    23.06.2025

  • Millwall82

    не совсем, в 2003 году он отказался от гражданства РФ в пользу Эстонии, что бы легом в ЛаЛиге не быть. В Сосьедаде был перебор с ними. "Дело Симутенкова" случилось сильно и сильно позже.

    23.06.2025

  • Олег

    У Лички трофеев тоже больше )) Он чемпион и обладатель Кубка Белоруссии. У Николича тем более - в Сербии и Венгрии по чемпионству и кубку, + КР с Локо, + СК в ОАЭ. Станкович - 3 золота + 2 кубка в Сербии, золото в Венгрии. Только про Абаскаля можно сказать "какой-то". Ну так про него давно всё сказано.

    23.06.2025

  • Millwall82

    а чего добились российские тренеры сезонов так уже 10-15? Ну у Слуцкого был 15 лет назад 1/4 ЛЧ, у резидента Австрии 1/4 ЧМ. У гражданина Эстонии 0 трофеев за всю тренерскую карьеру (почти 20 лет тренерской деятельности). Семаковские еврокубковые походы лучше не вспоминать.

    23.06.2025

  • sdf_1

    Не скажу о всех тренерах, но Джонатан Альба ничем не хуже Валерия Карпина

    23.06.2025

  • Jackson 57

    Ну, по месту рождения мы все (или пока ещё большинство) из СССР. Карпин так точно оттуда:))

    23.06.2025

  • Grinopel

    Абаскаль? Личка? Станкович? Николич?

    23.06.2025

  • Nik

    да ты тоже эстонец

    23.06.2025

  • Олег

    Ну, строго говоря, этот "какой-то иностранный тренер" имеет трофеев больше, чем Карпин.

    23.06.2025

    • «Крылья Советов» продлили контракты с Витюговым, Рахмановичем и Божиным

    Брайан Мансилья: «Уверен, «Ахмат» ждут яркие победы»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

