Карпин возмутился, что российские клубы считают более сильными иностранных тренеров

Главного тренера сборной России и «Динамо» Валерия Карпина возмущает, что российские клубы считают более сильными иностранных тренеров.

«Я за то, чтобы тренировали хорошие тренеры, — приводит ТАСС слова Карпина. — Неважно откуда. Но крен идет почему-то, что какой-то иностранный тренер лучше, чем российский. Почему-то».

На прошлой неделе ЦСКА возглавил швейцарский специалист Фабио Челестини.