23 июня, 15:40

«Крылья Советов» продлили контракты с Витюговым, Рахмановичем и Божиным

Камила Абдурахманова
корреспондент

«Крылья Советов» сообщили о продлении контрактов с тремя игроками: полузащитником Максимом Витюговым, боснийским футболистом Амаром Рахмановичем и защитником Сергеем Божиным. Витюгов и Божин подписали соглашение на два года, а Рахманович — до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на год.

Витюгов стал частью команды в июле 2020 года и с тех пор провел 143 матча, забив один гол и отдав пять результативных передач. Божин играл за «Крылья» с 2011 по 2017 год и затем с 2020 по 2022 год. На его счету 76 матчей и 3 гола в составе самарского клуба.

Рахманович присоединился к «Крыльям Советов» в сентябре 2022 года и с тех пор принял участие в 61 матче, забив восемь мячей и отдав пять голевых передач.

Источник: ФК «Крылья Советов»
