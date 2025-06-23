Брайан Мансилья: «Уверен, «Ахмат» ждут яркие победы»

Нападающий «Ахмата» Брайан Мансилья в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от перехода.

«Очень рад переходу, потому что долго ждал, когда смогу присоединиться к команде. Слышал только хорошее о нашем клубе. Сюда также перешел мой давний друг по «Оренбургу» Максим Сидоров, поэтому я абсолютно спокоен. Рад находиться на тренировках, работать с командой. Уверен, нас ждут яркие победы», — сказал Мансилья.

С 2022 года форвард выступал за «Оренбург». В воскресенье, 22 июня, «Ахмат» объявил о переходе 28-летнего аргентинца, который подписал контракт на три года.