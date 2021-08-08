Глушаков знал, что Семин может что-то поменять в игре «Ростова»
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал итог матча с «Ростовом» (1:1) в третьем туре Тинькофф РПЛ. Также он рассказал о своем отношении к назначению Юрия Семина главным тренером ростовчан.
«Мое отношение к назначению Юрия Павловича? Мы знали, что он пришел, может что-то поменять, — сказал Глушаков. — Но было не так много времени, поэтому отталкивались от своей игры. Судейство? Не буду оценивать работу арбитра, если судья поставил пенальти — значит был».
34-летний Глушаков забил с пенальти единственный мяч своей команды в этой игре.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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