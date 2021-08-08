Глушаков знал, что Семин может что-то поменять в игре «Ростова»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал итог матча с «Ростовом» (1:1) в третьем туре Тинькофф РПЛ. Также он рассказал о своем отношении к назначению Юрия Семина главным тренером ростовчан.

«Мое отношение к назначению Юрия Павловича? Мы знали, что он пришел, может что-то поменять, — сказал Глушаков. — Но было не так много времени, поэтому отталкивались от своей игры. Судейство? Не буду оценивать работу арбитра, если судья поставил пенальти — значит был».

34-летний Глушаков забил с пенальти единственный мяч своей команды в этой игре.