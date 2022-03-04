В «Спартаке» рассказали об итогах заседания по расписке Федуна к Газизову

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала «СЭ» о ходе судопроизводства по иску бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова. Сегодня суд рассматривал расписку, в которой, по словам Газизова, президент «Спартака» Леонид Федун обещал ему акции клуба.

«Мы заявили ходатайства о проведении технической экспертизы, лингвистической экспертизы, два отвода к суду. Во всем, как обычно, было отказано. Потом уже после второго отвода мы заявили ходатайство о передаче дела по подсудности в Москву, суд тоже отказал. Причем никак не аргументировали, просто отказали — и все, не ссылаясь ни на какие нормы права. Хотя суд должен разъяснять, на основании чего он отказывает. После этого мы заявили почерковедческую экспертизу для установления принадлежности текста Федуна. Это суд удовлетворил. Мы просили любое государственное учреждение, но нам отказали. Что и следовало ожидать. Мы от господина Шаймиева (судья. — Прим. «СЭ») другого и не ждали. Сейчас дело приостановлено в связи с назначением экспертизы», — сказала Завьялова «СЭ».

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.