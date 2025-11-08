Тедеев: «Дзюба может заменить меня в определенных моментах. Он истинный лидер»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Артема Дзюбы.

— Хотелось бы отдельно поблагодарить тренера молодежной сборной России. Мы поговорили с ним по телефону, я попросил дать возможность передохнуть Пестрякову. Спасибо РФС, там работают профессионалы, которые нас понимают.

— Как здоровье у Дзюбы? Он помогает команде духовно?

— Ощущается его помощь и в перерыве, и в начале, и после матча. Он истинный лидер. Он даже может меня заменить в определенных моментах, например, с мотивацией. Повреждения у него нет, небольшое воспаление в области задней поверхности бедра. Таким футболистам надо давать чуть больше времени.

В субботу, 8 ноября, «Акрон» победил московское «Динамо» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России. Дзюба не принял участия в игре, он пропустил второй матч РПЛ подряд.