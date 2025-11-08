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Тедеев: «Дзюба может заменить меня в определенных моментах. Он истинный лидер»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Артема Дзюбы.

— Хотелось бы отдельно поблагодарить тренера молодежной сборной России. Мы поговорили с ним по телефону, я попросил дать возможность передохнуть Пестрякову. Спасибо РФС, там работают профессионалы, которые нас понимают.

— Как здоровье у Дзюбы? Он помогает команде духовно?

— Ощущается его помощь и в перерыве, и в начале, и после матча. Он истинный лидер. Он даже может меня заменить в определенных моментах, например, с мотивацией. Повреждения у него нет, небольшое воспаление в области задней поверхности бедра. Таким футболистам надо давать чуть больше времени.

В субботу, 8 ноября, «Акрон» победил московское «Динамо» (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России. Дзюба не принял участия в игре, он пропустил второй матч РПЛ подряд.

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Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Динамо (Москва)
Заур Тедеев
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
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Зенит

 4
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Краснодар

 3
П
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Спартак

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Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
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Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
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Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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