Карпин посетил три матча 19-го тура РПЛ
Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил третий матч РПЛ за выходные.
1 марта специалист посетил матч между ЦСКА и «Зенитом». 2 марта Карпин присутствовал на матче «Химок» и «Факела», а также приехал на игру «Спартака» и «Оренбурга».
При этом, Карпин пропустит матч своего бывшего клуба «Ростова» против московского «Динамо», который пройдет на «Ростов Арене».
25 февраля президент «Ростова» Арташес Арутюнянц объявил об уходе Карпина с поста главного тренера клуба. Он сообщил, что 56-летний специалист сосредоточится на работе в сборной России.
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2
|Краснодар
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3
|Локомотив
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|0-0
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4
|Спартак
|0
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|0-0
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5
|ЦСКА
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|0-0
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6
|Балтика
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|0-0
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7
|Динамо
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|0-0
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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|0-0
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15
|Родина
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16
|Факел
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|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
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|Спартак – Родина
|- : -
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|Оренбург – Ростов
|- : -
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|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -
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