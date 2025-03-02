Карпин посетил три матча 19-го тура РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил третий матч РПЛ за выходные.

1 марта специалист посетил матч между ЦСКА и «Зенитом». 2 марта Карпин присутствовал на матче «Химок» и «Факела», а также приехал на игру «Спартака» и «Оренбурга».

При этом, Карпин пропустит матч своего бывшего клуба «Ростова» против московского «Динамо», который пройдет на «Ростов Арене».

25 февраля президент «Ростова» Арташес Арутюнянц объявил об уходе Карпина с поста главного тренера клуба. Он сообщил, что 56-летний специалист сосредоточится на работе в сборной России.