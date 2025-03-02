«Спартак» — «Оренбург»: Кукуян правильно удалил Сидорова

На 58-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Спартак» — «Оренбург» судья Павел Кукуян принял верное решение, наказав Максима Сидорова предупреждением.

Для защитника гостей оно стало вторым в этой игре, за ним последовала красная карточка и удаление.

Оба раза Сидоров наказывался за фолы на Маркиньосе. Второе нарушение правил заключалось в том, что оренбуржец ударил соперника частью шипов в область икроножной мышцы.