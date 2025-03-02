Карпин присутствует на матче между «Химками» и «Факелом»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин присутствует на матче 19-го тура РПЛ между «Химками» и «Факелом».

Также рядом с Карпиным находится генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе и бывший игрок «Спартака» Александр Самедов.

25 февраля Карпин покинул пост главного тренера «Ростова». Сообщалось, что 56-летний специалист сосредоточится на работе в сборной России.