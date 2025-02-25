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«Ростов» объявил об уходе Карпина с поста главного тренера

Ана Горшкова
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил об уходе главного тренера команды Валерия Карпина.

«Валерий Георгиевич Карпин покидает пост главного тренера футбольного клуба «Ростов». Это непростое решение продиктовано необходимостью максимально сосредоточиться на работе в сборной России. Интересы отдельных клубов не могут быть превыше интересов сборной, представляющей нашу страну. Благодарю Правительство Ростовской области за понимание и поддержку при принятии этого тяжелого решения», — приводит слова Арутюнянца пресс-служба клуба.

Президент «Ростова» отметил, что остальной тренерский штаб остается и будет продолжать совмещать работу в клубе и сборной.

Карпин впервые возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год. В июле 2021-го он стал главным тренером сборной России, после чего в августе покинул свой пост в «Ростове». В марте 2022-го Карпин вновь возглавил ростовский клуб. Контракт 56-летнего тренера был рассчитан до лета 2026 года.

В качестве главного тренера «Ростова» Карпин провел 225 матчей, в которых одержал 92 победы, 56 раз сыграл вничью и 77 раз проиграл.

В текущем сезоне РПЛ «Ростов» занимает 7-е место, набрав 26 очков в 18 матчах.

Источник: https://t.me/fcrostov_official/24456
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Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Ростов
Арташес Арутюнянц
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19-й тур РПЛ: расписание матчей 28 февраля — 2 марта

Карпин сделал заявление об уходе из «Ростова»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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