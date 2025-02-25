«Ростов» объявил об уходе Карпина с поста главного тренера

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил об уходе главного тренера команды Валерия Карпина.

«Валерий Георгиевич Карпин покидает пост главного тренера футбольного клуба «Ростов». Это непростое решение продиктовано необходимостью максимально сосредоточиться на работе в сборной России. Интересы отдельных клубов не могут быть превыше интересов сборной, представляющей нашу страну. Благодарю Правительство Ростовской области за понимание и поддержку при принятии этого тяжелого решения», — приводит слова Арутюнянца пресс-служба клуба.

Президент «Ростова» отметил, что остальной тренерский штаб остается и будет продолжать совмещать работу в клубе и сборной.

Карпин впервые возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год. В июле 2021-го он стал главным тренером сборной России, после чего в августе покинул свой пост в «Ростове». В марте 2022-го Карпин вновь возглавил ростовский клуб. Контракт 56-летнего тренера был рассчитан до лета 2026 года.

В качестве главного тренера «Ростова» Карпин провел 225 матчей, в которых одержал 92 победы, 56 раз сыграл вничью и 77 раз проиграл.

В текущем сезоне РПЛ «Ростов» занимает 7-е место, набрав 26 очков в 18 матчах.