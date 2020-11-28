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Карпин: «Пацан сказал, пацан сделал. Глебов — молодец»

21:56
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал решение защитника команды Данила Глебова перекрасить бороду в клубные цвета. Ранее он пообещал, что если он забьет гол, то обязательно покрасит бороду в клубные цвета.

«Пацан сказал, пацан сделал. Глебов — молодец. Раз было дано обещание, то его надо выполнять», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

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