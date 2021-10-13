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Караваев: «Я в порядке, уже в общей группе»

13 октября, 17:32
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о своем самочувствии.

«Два года с дебюта за сборную России. Всех с важными победами! Я в порядке, уже в общей группе», — написал Караваев в Instagram.

Напомним, что в сентябре 26-летний игрок вернулся из расположения сборной России с повреждением ноги. По этой причине он пропустил шесть встреч сине-бело-голубых, а также игры национальной команды в рамках отбора к ЧМ-2022 против Словакии (1:0) и Словении (2:1).

В игре 11-го тура РПЛ «Зенит» встретится в Туле с «Арсеналом». Матч состоится 16 октября.

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Иван Шитик все материалы автора

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