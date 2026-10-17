ЭСК оценила 28 решений судей в РПЛ. Лишь три признаны ошибочными

Экспертно-судейская комиссия РФС (ЭСК) дала оценку решениям арбитров в 28 эпизодах первой трети чемпионата России-2026/27. Только три из них признаны ошибочными, что составляет около 11 процентов.

По мнению большинства экспертов, в матче 7-го тура «Зенит» — ЦСКА (1:2) Андрей Прокопов ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей. Также большинством голосов решено, что в игре 8-го тура «Динамо» — «Оренбург» (1:0) Павел Кукуян поступил неправильно, показав вторую желтую карточку оренбуржцу Руслану Кулю. Наконец, единогласно определено, что во встрече 8-го тура «Факел» — «Балтика» (2:2) Михаил Плиско вынес неверный вердикт, наказав воронежцев 11-метровым ударом.