Стали известны судейские бригады, которые будут работать на матчах 16-го тура Тинькофф РПЛ.

На матч ЦСКА — «Зенит» назначена судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.

27 ноября (суббота)

«Урал» — «Сочи»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Ахмат» — «Ростов»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Алексей Сухой; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Химки» — «Краснодар»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Николай Иванов.

28 ноября (воскресенье)

«Нижний Новгород» — «Крылья Советов»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Арам Петросян; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Эдуард Малый.

«Рубин» — «Динамо»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Владислав Назаров; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Юрий Чеботарев.

ЦСКА — «Зенит»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Роман Усачев; инспектор — Юрий Баскаков.

29 ноября (понедельник)

«Уфа» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Александр Богданов; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Игорь Панин; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Игорь Синер.

«Арсенал» — «Локомотив»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Кирилл Большаков; резервный судья — Артем Чистяков; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Николай Богач; инспектор — Николай Левников.