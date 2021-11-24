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Иван Игнатьев заявил о желании уйти из «Рубина»

11:18
Иван Игнатьев. Фото Instagram
Иван Игнатьев. Фото Instagram
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Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев заявил о желании сменить клуб.

«Сменить клуб не планируете? Игровой практики у вас мало! Желательно зарубежный», — спросил у футболиста один из его подписчиков в Instagram.

«Есть такое желание. Все будет зависеть от предложений и позиции клуба», — ответил Игнатьев.

Сторис Ивана Игнатьева. Фото Instagram
Сторис Ивана Игнатьева. Фото Instagram

22-летний Игнатьев выступает за «Рубин» с января 2020 года. В сезоне-2021/22 он принял участие в 8 матчах команды и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 2,5 миллиона евро.

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