Иван Игнатьев заявил о желании уйти из «Рубина»

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев заявил о желании сменить клуб.

«Сменить клуб не планируете? Игровой практики у вас мало! Желательно зарубежный», — спросил у футболиста один из его подписчиков в Instagram.

«Есть такое желание. Все будет зависеть от предложений и позиции клуба», — ответил Игнатьев.

Сторис Ивана Игнатьева. Фото Instagram

22-летний Игнатьев выступает за «Рубин» с января 2020 года. В сезоне-2021/22 он принял участие в 8 матчах команды и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 2,5 миллиона евро.