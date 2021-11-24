Иван Игнатьев заявил о желании уйти из «Рубина»
11:18
Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев заявил о желании сменить клуб.
«Сменить клуб не планируете? Игровой практики у вас мало! Желательно зарубежный», — спросил у футболиста один из его подписчиков в Instagram.
«Есть такое желание. Все будет зависеть от предложений и позиции клуба», — ответил Игнатьев.
Сторис Ивана Игнатьева. Фото Instagram
22-летний Игнатьев выступает за «Рубин» с января 2020 года. В сезоне-2021/22 он принял участие в 8 матчах команды и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 2,5 миллиона евро.
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