Президент РПЛ Ашот Хачатурянц ответил на вопрос, сколько глава лиги может находиться на своем посту.

«Мне кажется, что пять лет — более чем достаточный срок для того, чтобы начать изменения и увидеть результат. В судействе многие тоже думали, что изменения займут годы, но уже за год при правильном подходе результат виден. Да, системно изменить будет что-то сложнее, но увидеть результаты за пятилетний срок возможно.

Считаю, что в любом случае два срока — это максимум. Я верю в то, что любая ротация идет только на пользу, потому что нужен свежий взгляд. Как бы ты ни обновлял команду, мне кажется, что 10 лет — это предел. Дальше у тебя может притупляться восприятие, и, может быть, те вызовы, которые ты ставил перед собой в начале, уже не будут тебя мотивировать. Мотивация должна быть постоянно живой, постоянно двигающей вперед», — приводит слова Хачатурянца «Матч ТВ».

22 ноября на общем собрании Тинькофф РПЛ прошли выборы президента лиги. Участники заседания единогласно проголосовали за избрание исполнявшего обязанности президента Ашота Хачатурянца, который был единственным зарегистрированным кандидатом.