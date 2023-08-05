Филатов — о поражении «Локомотива»: «ЦСКА был сильнее, тренер будет разбираться»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов прокомментировал «СЭ» поражение железнодорожников в матче 3-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:4).

«Проиграли, ЦСКА был сильнее. Есть тренер, он будет разбираться. Метод проб и ошибок для Галактионова? А если минное поле? Ошибешься — смерть», — сказал Филатов «СЭ».

«Локомотив» с 4 очками находится на 8-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В 4-м туре железнодорожники сыграют на своем поле с «Крыльями Советов».