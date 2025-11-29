Комментатор Гусев считает, что «Динамо» стоит оставить Ролана Гусева в качестве главного тренера команды

Российский комментатор Виктор Гусев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о работе Ролана Гусева в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Динамо».

«У Гусева уже был шанс. Тогда он сразу обыграл «Спартак», победил «Крылья», выиграл третий матч. Да, проиграли «Краснодару», но все ему проигрывали тогда. Вот такое было начало. Но уже было ясно, что придет какой-то весомый человек. А почему? Зачем? Надеюсь, теперь он останется. Конечно, если есть такая договоренность, что он победит в четырех матчах и его оставят. Ну, дай Бог. Нужно дать попробовать. Ведь если бы «Динамо» выигрывало каждый год и им нельзя было рисковать с молодыми тренерами... Но они и так не становятся чемпионами уже неизвестно сколько. То есть это как раз вот та команда, которая просто исторически должна пробовать, искать успех. Поэтому для меня это совершенно однозначно. Игроки «Динамо», по-моему, за него. Им нравится, что он ими руководит. Тема с тем что он динамовец, может, тоже влияет. Хотя, я не очень так в эту историю верю. Но как-то это тоже приятно, наверное», — сказал Гусев «СЭ».

Ролан Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после ухода Валерия Карпина, который 17 ноября объявил, что покидает команду. Карпин тренировал бело-голубых с июня 2025 года.

После 16 туров чемпионата России-2025/26 динамовцы занимают девятое место в турнирной таблице с 20 очками.