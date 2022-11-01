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Канчельскис жестко раскритиковал Гогниева: «Клоун! Чистая показуха и популизм!»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Спартак Гогниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» раскритиковал поведение главного тренера «Химок» Спартака Гогниева в матче 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).

После первого тайма Гогниев получил красную карточку за споры с главным судьей встречи Яном Бобровским. Специалист досматривал игру на трибунах и эмоционально отреагировал на гол форварда химчан Ильи Садыгова с пенальти на 90+3-й минуте.

«Для меня это смешно и ужасно. Как так можно реагировать на пенальти при счете 1:6? Они что, выигрывают? Чему он мог радоваться? Его команда пропустила 6 мячей. Не нужно издеваться над футболом. Если он так радуется одному голу при таком счете, то ему надо заканчивать с футболом. Это же забил сын главного инвестора. Многие любят заниматься таким популизмом. «Химки» — это цирк, а Гогниев в нем — клоун! Чистая показуха и популизм!» — сказал Канчельскис «СЭ».

Гогниев возглавляет «Химки» с начала сентября нынешнего года. Под руководством 41-летнего россиянина подмосковная команда не одержала ни одной победы, потерпела 9 поражений и дважды сыграла вничью.

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22%

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ТМ 3.5

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⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария
Интер

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26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

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Ювентус
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25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

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Андрей Канчельскис
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
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И К Ж
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