Реакция Гогниева на гол «Химок» с пенальти в матче с «Динамо»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев эмоционально отреагировал на единственный гол «Химок» (1:6) с пенальти на 90-й минуте в матче 15-го тура РПЛ. Во время забитого 11-метрового специалист с криком подпрыгнул со своего места и ударил по сиденью рукой. Видео можно посмотреть здесь.

В первом тайме главный тренер «Химок» Спартак Гогниев заменил Дениса Глушакова, показывая игроку на выход в раздевалку и крича: «Домой!» Затем, после свистка на перерыв, Гогниев был удален за споры с судьей.

«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ (9 очков).

«Динамо» набрало 26 очков и поднялось на третье место. Команда имеет одинаковое количество очков с ЦСКА и «Ростовом», которые пока еще не сыграли свои матчи 15-го тура.