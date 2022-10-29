«Динамо» похоронило «Химки», а Гогниев устроил шоу-скандал. Ждем возвращения Юрана?
«Домой!»
«Химки» остаются одним из главных поставщиков новостей в этом сезоне. На неделе бурно обсуждалось появление священника на базе черно-красных, а во вторник сдетонировал их Telegram-канал — в пространном посте клуб упомянул и Ксению Собчак, и «языческую линию».
Очевидно, что и вокруг «Химок» не все в порядке, и внутри команды. В начале октября Спартак Гогниев отстранил от тренировок трех игроков основы — Дмитрия Тихого, Брайна Идову и Илью Камышева. Нигериец, в отличие от двух других опальных футболистов, на матч с «Динамо» попал в заявку и даже вышел на поле во втором тайме. Это можно было расценить как хоть какой-то шаг навстречу нормализации атмосферы. Но в матче с «Динамо» произошел новый скандал. И на этот раз — громче.
К исходу получаса «Химки» уже безнадежно проигрывали бело-голубым 0:2, но по игре должно было быть около 1:5. Гогниев к тому моменту уже несколько раз вышел из себя и успел получить желтую карточку. Но Спартак Артурович был явно недоволен — причем не столько судейством, сколько своей командой. И на 35-й минуте совершил унизительную замену Дениса Глушакова — капитан сразу убежал в подтрибунное помещение, а Гогниев вслед ему крикнул: «Домой!» И добавил кое-что нецензурное.
Агония красно-черных
Прямо перед перерывом «Динамо» забило третий мяч, а Гогниев на этом не успокоился — сразу после свистка он получил красную карточку, а в подтрибунке еще и набросился на комментатора Сергея Дурасова за качество вопросов.
Действия и слова Гогниева напоминают агонию. Вполне вероятно, что для него это последний матч на посту главного тренера «Химок» (клуб, по слухам, всерьез рассматривает возвращение Сергея Юрана). Но очевидно, что все это — от бессилия. Красно-черные в последних матчах допускают гигантское количество ошибок, причем не только командных, но индивидуальных. К примеру, первый гол «Динамо» — чистый привоз Гудиева. Вратарь «Химок» отдал результативный пас Нгамале, а ведь Виталия хвалили за игру ногами, и якобы из-за этого он выдавил из состава Лантратова.
Альтруист Захарян
«Динамо» играло пешком, но при этом имело массу голевых моментов еще до перерыва — «Химки» хоть и перестроились на игру в три центральных защитника, но все равно позволяли сопернику слишком много. Второй гол был вопросом времени — и его забил Макаров. Отметим, что Нгамале оформил гол плюс пас за полчаса — это его первые результативные действия в бело-голубой футболке.
Третий гол «Динамо» — торжество альтруизма Захаряна. Арсен показал Джимми Марину из «Оренбурга», как помогать своему одноклубнику-бомбардиру, и фактически подарил гол Смолову после собственного прохода.
Дубль Гладышева
У гостей фрагментами тоже что-то получалось — в частности, Руденко упустил пару серьезных моментов. Но «Динамо» все равно было значительно сильнее и вполне могло выигрывать крупнее.
Однако после перерыва темп матча снизился. Может быть, повлияло удаление Гогниева, который зажигал игру с бровки. Может быть, «Динамо» просто успокоилось и решило, что и этого хватит.
В такой ситуации действительно логичнее спокойно довести дело до победы и избежать травм. Но «Динамо» не повезло — уже в начале второго тайма повреждение получил Роберто Фернандес, а следом по неясным причинам заменили Захаряна (вероятно, лишь по тактическим).
«Динамо» продолжало играть пешком, так что Йоканович под конец матча решил обновить атаку молодежью. И она, свежая и мотивированная, окончательно разнесла «Химки». Тюкавин забил четвертый мяч, а Гладышев за пару минут оформил дубль.
Правда, всухую «Динамо» победить не удалось — вышедший на замену Дулаев заработал пенальти, а Садыгов реализовал его. 6:1 — очередное унижение «Химок». Что может их спасти? Непонятно.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
4
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
5
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
6
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
7
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2