«Динамо» похоронило «Химки», а Гогниев устроил шоу-скандал. Ждем возвращения Юрана?

Огненные 6:1 в Петровском парке!

«Домой!»

«Химки» остаются одним из главных поставщиков новостей в этом сезоне. На неделе бурно обсуждалось появление священника на базе черно-красных, а во вторник сдетонировал их Telegram-канал — в пространном посте клуб упомянул и Ксению Собчак, и «языческую линию».

Очевидно, что и вокруг «Химок» не все в порядке, и внутри команды. В начале октября Спартак Гогниев отстранил от тренировок трех игроков основы — Дмитрия Тихого, Брайна Идову и Илью Камышева. Нигериец, в отличие от двух других опальных футболистов, на матч с «Динамо» попал в заявку и даже вышел на поле во втором тайме. Это можно было расценить как хоть какой-то шаг навстречу нормализации атмосферы. Но в матче с «Динамо» произошел новый скандал. И на этот раз — громче.

К исходу получаса «Химки» уже безнадежно проигрывали бело-голубым 0:2, но по игре должно было быть около 1:5. Гогниев к тому моменту уже несколько раз вышел из себя и успел получить желтую карточку. Но Спартак Артурович был явно недоволен — причем не столько судейством, сколько своей командой. И на 35-й минуте совершил унизительную замену Дениса Глушакова — капитан сразу убежал в подтрибунное помещение, а Гогниев вслед ему крикнул: «Домой!» И добавил кое-что нецензурное.

Агония красно-черных

Прямо перед перерывом «Динамо» забило третий мяч, а Гогниев на этом не успокоился — сразу после свистка он получил красную карточку, а в подтрибунке еще и набросился на комментатора Сергея Дурасова за качество вопросов.

Действия и слова Гогниева напоминают агонию. Вполне вероятно, что для него это последний матч на посту главного тренера «Химок» (клуб, по слухам, всерьез рассматривает возвращение Сергея Юрана). Но очевидно, что все это — от бессилия. Красно-черные в последних матчах допускают гигантское количество ошибок, причем не только командных, но индивидуальных. К примеру, первый гол «Динамо» — чистый привоз Гудиева. Вратарь «Химок» отдал результативный пас Нгамале, а ведь Виталия хвалили за игру ногами, и якобы из-за этого он выдавил из состава Лантратова.

Альтруист Захарян

«Динамо» играло пешком, но при этом имело массу голевых моментов еще до перерыва — «Химки» хоть и перестроились на игру в три центральных защитника, но все равно позволяли сопернику слишком много. Второй гол был вопросом времени — и его забил Макаров. Отметим, что Нгамале оформил гол плюс пас за полчаса — это его первые результативные действия в бело-голубой футболке.

Третий гол «Динамо» — торжество альтруизма Захаряна. Арсен показал Джимми Марину из «Оренбурга», как помогать своему одноклубнику-бомбардиру, и фактически подарил гол Смолову после собственного прохода.

Дубль Гладышева

У гостей фрагментами тоже что-то получалось — в частности, Руденко упустил пару серьезных моментов. Но «Динамо» все равно было значительно сильнее и вполне могло выигрывать крупнее.

Однако после перерыва темп матча снизился. Может быть, повлияло удаление Гогниева, который зажигал игру с бровки. Может быть, «Динамо» просто успокоилось и решило, что и этого хватит.

В такой ситуации действительно логичнее спокойно довести дело до победы и избежать травм. Но «Динамо» не повезло — уже в начале второго тайма повреждение получил Роберто Фернандес, а следом по неясным причинам заменили Захаряна (вероятно, лишь по тактическим).

«Динамо» продолжало играть пешком, так что Йоканович под конец матча решил обновить атаку молодежью. И она, свежая и мотивированная, окончательно разнесла «Химки». Тюкавин забил четвертый мяч, а Гладышев за пару минут оформил дубль.

Правда, всухую «Динамо» победить не удалось — вышедший на замену Дулаев заработал пенальти, а Садыгов реализовал его. 6:1 — очередное унижение «Химок». Что может их спасти? Непонятно.