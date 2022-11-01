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Тренер ЦСКА рассказал, чего не хватает Зделару и Мендесу

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Помощник главного тренера ЦСКА Радик Ямлиханов поделился мнением об игре сербского хавбека Саши Зделара и чилийского полузащитника Виктора Мендеса.

«Все хорошо. Они дополняют друг друга, держат центр поля под контролем, полезные. Но мне не хватает от них голевых передач, внезапных подключений, завершений. Того, что в «Сочи» делал Нобоа. Не хочу их сравнивать или выставлять не в том свете, да и мы не «Сочи», а ЦСКА, просто говорю о качествах. Крис без сумасшедших спринтов появлялся, как из ниоткуда, и создавал моменты. В первую очередь от Виктора Мендеса жду такой реализации — это то, что дает классный полузащитник», — приводит слова Ямлиханова Sport24.

Оба футболиста присоединились к ЦСКА в июле 2022 года. 27-летний серб провел за команду 15 матчей, 23-летний чилиец — 14 матчей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-01-trener-tsska-o-zdelare-i-mendese-ot-nikh-ne-khvatayet-rezkikh-podklyucheniy-zaversheniy-togo-chto-v-sochi-delal-noboa

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ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
Саша Зделар
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2
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3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
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 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
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 Урал 15 5 2 8 17-26 17
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