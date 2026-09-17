Отдайте «Золотой мяч» Кейну! Пиар-кампания Мбаппе и Ямаля только раздражает
У каждого свои аргументы
До церемонии вручения «Золотого мяча» больше месяца — она состоится 26 октября. Совсем недавно были объявлены 30 претендентов на награду, а шум уже такой, будто идет предвыборная кампания в одной из сверхдержав.
Килиан Мбаппе первым подробно объяснил France Football, почему считает себя достойным награды. И аргументы у него, конечно, сумасшедшие.
Француз стал лучшим бомбардиром Ла лиги, Лиги чемпионов и чемпионата мира в рамках одного сезона. На ЧМ забил десять раз, второй турнир подряд взял «Золотую бутсу» и с 22 мячами вышел на первое место в истории. В Лиге чемпионов у него было 15 голов, в Ла лиге — 25.
«Не думаю, что кто-то был лучше меня в прошлом сезоне», — прямо сказал Мбаппе.
Один нюанс — «Реал» пролетел мимо всех трофеев. И здесь возникает вечный вопрос «Золотого мяча»: есть ли большой смысл в бесконечном числе голов, если твоя команда в итоге ничего не выиграла?
Ламин Ямаль тоже не скромничает.
Сначала он говорил, что не собирается выпрашивать голоса после своего «невероятного сезона», а затем в разговоре с Хорхе Вальдано уже расставил всех по местам:
«Я искренне считаю, что лучших в мире двое. Это Мбаппе и я. А в этом году награды заслуживаю я из-за того, что выиграл».
Тут у Ламина аргументов с командными успехами гораздо больше. «Барселона» выиграла чемпионат Испании, а сам Ямаль был признан лучшим игроком Ла лиги с 16 голами и 12 результативными передачами.
Летом Испания стала чемпионом мира. Правда, на самом ЧМ Ламин забил всего однажды — Саудовской Аравии. За весь турнир нанес 27 ударов и создал немало остроты, однако в сравнении с десятью мячами Мбаппе все это выглядит скромно.
Да и до финала Лиги чемпионов «Барса» снова не добралась.
А вот Кейн, третий среди главных фаворитов, не ведет полноценную агитационную кампанию. Харри говорит, что невероятно горд проведенным сезоном — лучшим в своей карьере. Но теперь результат уже не зависит от него: решение принимают голосующие. А сам он думает о текущем сезоне и том, может ли стать еще лучше.
И такое позиционирование на фоне понтов — пусть и вполне заслуженных — Ламина и Килиана подкупает.
73 гола за клуб и сборную
У Кейна свои козыри в этой борьбе — 73 гола за клуб и сборную: 61 за «Баварию» и еще 12 за Англию. Это второй результат в XXI веке: больше за один сезон среди футболистов топ-5 европейских лиг забивал только Лео Месси — 82 мяча в сезоне-2011/12.
Англия не добралась до финала ЧМ, но взяла бронзу. Сам Кейн забил на турнире шесть мячей и помог сборной добиться лучшего результата на чемпионате мира за пределами Англии (золото в 1966 году).
Плюс чемпионство, Кубок Германии, Суперкубок, вторая в карьере европейская «Золотая бутса» и третий подряд титул лучшего бомбардира Бундеслиги. Внушает!
Конечно, Харри тоже не идеальный кандидат — «Бавария» все-таки не выиграла Лигу чемпионов, а внутренние титулы ей и так гарантированы. Существует негласная суровая реальность: если выступаешь за мюнхенский или парижский гранд, внутреннего доминирования часто недостаточно, чтобы автоматически получить максимальное признание. Обычно требуется что-то большое еще и на европейском или международном уровне.
Кейну этого не хватило.
Но в списке претендентов просто нет человека, на которого можно смело указать и до одури доказывать, что именно он достоин быть признан лучшим с огромным отрывом.
Ко всем есть вопросы.
Родри выиграл чемпионат мира, но его клубный сезон индивидуально получился далеко не таким ярким. Хвича с «ПСЖ» взял Лигу чемпионов и еще несколько трофеев, но Грузия вообще не играла на ЧМ. Олисе выдал фантастический сезон — 27 голов и 35 передач, однако Франция осталась без медали.
Старый критерий сейчас актуален
Давайте откроем регламент France Football, который применяется при определении обладателя «Золотого мяча».
Критерии там расположены именно по степени важности.
Первый — индивидуальные выступления, решающий и впечатляющий характер игры.
Второй — командные результаты и трофеи.
Третий — класс и фэйр-плей.
Если буквально следовать первому пункту, Кейн и Мбаппе получают огромное преимущество.
Если смотреть на второй — наверх вылезают Ямаль, Родри, Фабиан Руис, Хвича и другие обладатели крупнейших командных трофеев.
Короче, лишь еще больше путаницы.
Так как выбрать лучшего? Может, стоит обратиться к критерию, который France Football не так давно убрал?
До реформы среди ориентиров фигурировала вся карьера футболиста — предлагалось учитывать не только конкретный год, но и все, что футболист сделал раньше. Но в марте 2022-го France Football изменил правила: перешел с календарного года на сезон, сузил жюри, сделал индивидуальные выступления главным критерием и убрал пункт о прежних заслугах игрока.
Решение было логичным. Молодой игрок не должен проигрывать великому ветерану только потому, что тот успел сколотить репутацию, ведь «Золотой мяч» — не премия за выслугу лет.
В каком-то смысле старый критерий помогал игрокам вроде Месси и Роналду, потому что в пограничных случаях невозможно было полностью отделить конкретный сезон от десятилетия абсолютного величия.
Но времена изменились.
Да и карьерный пункт никогда не должен был перебивать два первых. Он мог работать как дополнительный аргумент, когда несколько кандидатов проводили сопоставимые сезоны.
Может быть, именно сейчас тот редкий случай, когда о нем стоит хотя бы вспомнить — пусть уже неофициально?
Кейн — лучший бомбардир в истории сборной Англии, трижды становился лучшим снайпером АПЛ, трижды — Бундеслиги, брал «Золотую бутсу» чемпионата мира, дважды — европейскую «Золотую бутсу». Почти десять лет Кейн играет на умопомрачительном уровне.
И долгое отсутствие командных титулов годами использовали как главный аргумент против величия Харри. Но сейчас шутки про бестрофейного Кейна ушли в прошлое. Англичанин стал чемпионом Германии дважды подряд, выиграл Кубок и Суперкубок, а в самый результативный сезон карьеры добавил бронзу чемпионата мира.
Можно спорить, что важнее: десять голов Мбаппе на ЧМ, золото Ямаля или европейский триумф игроков «ПСЖ». Но если сезон действительно настолько ровный, почему бы не посмотреть и на более широкий контекст?
На человека, который годами забивал невероятное количество голов, подвергался критике за отсутствие трофеев, дождался их — и именно после этого выдал 73 мяча за сезон.
Если когда-нибудь и доставать из архива старый критерий France Football, то случай Кейна выглядит идеальным.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
2
|Фрайбург
|3
|3
|0
|0
|10-1
|9
|
3
|Аугсбург
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
4
|Бавария
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
5
|Эльферсберг
|3
|2
|0
|1
|8-7
|6
|
6
|РБ Лейпциг
|3
|2
|0
|1
|9-3
|6
|
7
|Айнтрахт Ф
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
8
|Вердер
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
9
|Кельн
|3
|1
|1
|1
|5-7
|4
|
10
|Байер
|3
|1
|1
|1
|8-5
|4
|
11
|Шальке
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
12
|Майнц
|3
|1
|1
|1
|6-3
|4
|
13
|Хоффенхайм
|3
|1
|0
|2
|6-7
|3
|
14
|Штутгарт
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
15
|Падерборн
|3
|0
|1
|2
|0-4
|1
|
16
|Унион Б
|3
|0
|1
|2
|4-10
|1
|
17
|Боруссия М
|3
|0
|0
|3
|3-12
|0
|
18
|Гамбург
|3
|0
|0
|3
|0-12
|0
|18.09
|21:30
|Бавария – Унион Б
|- : -
|19.09
|16:30
|Боруссия М – Майнц
|- : -
|19.09
|16:30
|Айнтрахт Ф – Фрайбург
|- : -
|19.09
|16:30
|Гамбург – Кельн
|- : -
|19.09
|16:30
|Вердер – Аугсбург
|- : -
|19.09
|19:30
|Штутгарт – Боруссия Д
|- : -
|20.09
|16:30
|Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|20.09
|18:30
|Шальке – Эльферсберг
|- : -
|20.09
|20:30
|Падерборн – Хоффенхайм
|- : -
|Г
|
|
Михаэль Грегорич
Аугсбург
|3
|
|
Морис Краттенмахер
Эльферсберг
|3
|
|
Игор Матанович
Фрайбург
|3
|П
|
|
Маттиас Гинтер
Фрайбург
|3
|
|
Шеральдо Беккер
Майнц
|2
|
|
Серу Гирасси
Боруссия Д
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Самуэле Инасио
Боруссия Д
|1
|1
|0
|
|
Рон Шалленберг
Шальке-04
|1
|1
|0
|
|
Тим Кляйндинст
Боруссия М
|3
|0
|0