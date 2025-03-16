Канчельскис — о защитнике «Спартака» Денисове: «Ему не хватает мастерства»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в интервью «СЭ» оценил игру защитника «Спартака» Даниила Денисова.

— После матча с «Рубином» Владислав Радимов жестко прошелся по Денисову: «Пока этот парень играет в основе, «Спартак» не будет бороться за золото».

— Ну доля правды в словах Радимова есть. Даниилу объективно не хватает мастерства. Вот и в Казани на ровном месте допустил грубейшую ошибку, за которую соперник сразу наказал.

22-летний Денисов в этом сезоне сделал одну голевую передачу в 27 матчах за «Спартак».