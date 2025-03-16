Канчельскис — о Максименко: «Может выдать яркий матч, а может и провалиться. Латышонок сильнее»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в интервью «СЭ» высказался об игре «Спартака».

— Что конкретно подразумеваете под игровыми проблемами «Спартака»?

— Оборону. Если в центре Бабич и Дуарте смотрятся уверенно, то про фланги, где регулярно выходят Денисов и Рябчук, этого не скажешь. Странно, что зимой клуб за огромные деньги купил двух атакующих легионеров, но не усилил защиту. Да и Максименко до уровня топ-вратаря явно недотягивает.

— Латышонок сильнее?

— Сто процентов! Спокойный, стабильный, надежный. Никаких привозов. Максименко же может выдать яркий матч, а может и провалиться.

После 20 туров «Зенит» и «Краснодар» набрали по 43 очка. «Быки» лидируют в таблице РПЛ, опережая сине-бело-голубых по дополнительным показателям. «Спартак» — на третьей строчке с 40 очками.