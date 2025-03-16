«Ростов» и «Краснодар» встретятся в матче чемпионата России

«Ростов» примет «Краснодар» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 16 марта. Игра пройдет на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону и начнется в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния двух клубов с юга России. Основные события игры «Ростов» — «Краснодар» можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ», трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru, онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального эфира.

Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур.

16 марта 2025, 17:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

Встреча команд в первом круге РПЛ завершилась победой краснодарцев со счетом 2:0. В 20 турах чемпионата России «Ростов» набрал 30 очков, а «Краснодар» — 43.