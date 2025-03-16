«Ростов» — «Краснодар»: трансляция матча РПЛ начнется в 16.45 мск
«Ростов» и «Краснодар» встретятся в матче чемпионата России
«Ростов» примет «Краснодар» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 16 марта. Игра пройдет на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону и начнется в 17.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния двух клубов с юга России. Основные события игры «Ростов» — «Краснодар» можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.
В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ», трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru, онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального эфира.
Встреча команд в первом круге РПЛ завершилась победой краснодарцев со счетом 2:0. В 20 турах чемпионата России «Ростов» набрал 30 очков, а «Краснодар» — 43.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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