Камоцци убежден, что Зиньковский и Хлусевич успешно заменят Мозеса

Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» прокомментировал травму полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса.

«Мозес — очень серьезная потеря, но помимо него есть много хороших игроков в команде, таких как Хлусевич и Зиньковский. Я убежден в том, что они смогут в полной мере заменить Виктора. Это шанс для этих ребят показать свою состоятельность и класс, а также то, как они растут в «Спартаке», — сказал Камоцци «СЭ».

31-летний нигериец был травмирован в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). Игроку предстоит перенести операцию — у него диагностировано повреждение ахиллова сухожилия. Восстановление займет около шести месяцев.

В этом сезоне Мозес провел за «Спартак» 4 матча и забил 2 гола.