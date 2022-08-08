Сборная России поздравила болельщиков с Днем кошек. Фото Смолова и Джикии прилагается

Сборная России в Telegram-канале опубликовала фотографии нападающего Федора Смолова и защитника Георгии Джикии с котятами в честь международного Дня кошек.

«С Днем кошек», — подписали публикацию в Telegram-канале сборной России по футболу.

28-летний Джикия пропустил игру «Спартака» с «Оренбургом» (4:1) из-за травмы и не попал в стартовый состав на матч с «Уралом» (2:0). Джикия появился на поле в конце встречи, выйдя на замену на 88-й минуте.

32-летний Смолов провел за «Динамо» 4 матча в текущем сезоне РПЛ, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.