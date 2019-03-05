16:56 | Футбол — РПЛ

"Какое удовольствие видеть фанатов на стадионах". Англоязычный Твиттер РПЛ выложил фото болельщиков "Арсенала" в Грозном

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Англоязычный Твиттер премьер-лиги опубликовал фотографии болельщиков, сделанные во время 18-го тура чемпионата России. На одном из снимков запечатлены фанаты тульского "Арсенала", которые приехали поддержать команду в Грозный в матче против ЦСКА (2:0). Встреча была перенесена из Тулы по причине плохого состояния газона на местном стадионе.

"Арсенал" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 23 очка после 18 туров.

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