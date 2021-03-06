Как выглядит поле перед матчем «Ростов» — «Сочи». Видео
«Ростов» показал состояние поля на стадионе в Ростове-на-Дону перед матчем 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи».
На город налетел циклон. Газон засыпало снегом. Сотрудники арены стараются убрать его с помощью воздушных пушек.
С новым годом! ? pic.twitter.com/sT0knJNkqi— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) March 6, 2021
Команда на стадионе ??— Football Club Rostov (@rostovfc) March 6, 2021
6 марта. Матч «Ростов» — «Сочи» ровно через час ? pic.twitter.com/mKxYT6BKxV
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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