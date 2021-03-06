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Как выглядит поле перед матчем «Ростов» — «Сочи». Видео

18:59
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«Ростов» показал состояние поля на стадионе в Ростове-на-Дону перед матчем 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи».

На город налетел циклон. Газон засыпало снегом. Сотрудники арены стараются убрать его с помощью воздушных пушек.

Ростов — Сочи

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