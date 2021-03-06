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Судейство

«Ротор» — «Химки»: был ли фол на Мирзове?

19:25
Резиуан Мирзов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 6 марта. Волгоград. «Ротор» — «Химки». 6 марта. Волгоград. «Ротор» — «Химки». 6 марта. Волгоград. «Ротор» — «Химки». 6 марта. Волгоград. «Ротор» — «Химки». 6 марта. Волгоград. «Ротор» — «Химки». 6 марта. Волгоград. «Ротор» — «Химки». 6 марта. Волгоград. «Ротор» — «Химки».
Резиуан Мирзов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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На 48-й минуте матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России «Ротор» — «Химки» (0:0) правильно поступил арбитр Сергей Иванов, не назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля.

В их штрафной площади в единоборстве с Ильей Жигулевым упал игрок подмосковной команды Резиуан Мирзов. Судья не увидел нарушения правил в действиях волгоградца. Видеоассистенты Алексей Матюнин и Илья Елеференко провели проверку и поддержали решение рефери.

(Александр Бобров)

6 марта. Волгоград. "Ротор" - "Химки".
6 марта. Волгоград. «Ротор» — «Химки».
6 марта. Волгоград. "Ротор" - "Химки".
6 марта. Волгоград. «Ротор» — «Химки».
6 марта. Волгоград. "Ротор" - "Химки".
6 марта. Волгоград. «Ротор» — «Химки».
6 марта. Волгоград. "Ротор" - "Химки".
6 марта. Волгоград. «Ротор» — «Химки».
6 марта. Волгоград. "Ротор" - "Химки".
6 марта. Волгоград. «Ротор» — «Химки».
6 марта. Волгоград. "Ротор" - "Химки".
6 марта. Волгоград. «Ротор» — «Химки».
6 марта. Волгоград. "Ротор" - "Химки".
6 марта. Волгоград. «Ротор» — «Химки».

Ротор — Химки

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