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Карпин — о матче с «Сочи»: «Дай Бог, что-то на поле похожее на футбол покажем, а не на регби»

18:52
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о настрое команды на матч 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

«Хотелось бы играть так, как мы планировали. Посмотрим. Дай Бог, будет возможно что-то на поле похожее на футбол показать, а не на регби.

Думаю, Норманн к следующему матчу уже будет. Слава Богу, заменили его в матче с «Зенитом», травму не усугубили. Хотя он хотел продолжать играть», — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

Ростов — Сочи

 

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