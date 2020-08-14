Как «Локомотив» отреагировал на видео вечеринки Игнатьева и Магкеева. Баринов рассказал

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов раскрыл подробности разговора в команде после того, как в сети появилось видео из ночного клуба с Владиславом Игнатьевым, Станиславом Магкеевым и одним из братьев Миранчук. Запись опубликовали после матча за Суперкубок с «Зенитом» (1:2) и встречей с болельщиками и выездом в Казань на встречу 1-го тура с «Рубином» (2:0).

— Когда случилась вся эта история в ночном клубе, мы собрались вот здесь на базе только командой. Не было ни тренерского штаба, ни кого-то еще, — сказал Баринов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Мы посидели и поговорили. Это может случиться с каждым человеком. Допустим, не с алкоголем, а с кальяном. Какая-то девушка узнает, что ты футболист, снимет тебя на камеру и выложит это в соцсети. От этого никто не застрахован.

Когда мы здесь сидели и разговаривали, то пришли к одному мнению. Мы понимали, какое на нас идет давление, только что была встреча с болельщиками, а потом все это всплыло. Мы все друг друга поддержали. И сказали друг другу одно: единственный выход из этой ситуации — поехать и выиграть в Казани. Чтобы немного все утихло. Поговорили — сделали.