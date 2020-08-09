В сети появилось скандальное видео с игроками «Локо». Они проводили время в компании девушек

Футболисты «Локомотива» попали в скандальную ситуацию перед стартом нового чемпионата России. В сети появились несколько видео отдыха игроков в клубе, где они проводили время в компании девушек. На роликах — танцы и песни в исполнении одного из братьев Миранчуков и Владислава Игнатьева, а также полузащитник Станислав Магкеев в «уставшем» состоянии.

Любопытно, что среди девушек пользователи узнали бывшую жену экс-форварда сборной России Александра Кержакова Милану Тюльпанову. Именно с ней сидит Магкеев. Ранее девушка «спалила» нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. В конце июня в сети появилось видео игрока чемпиона России в компании с Тюльпановой, ее сыном от Кержакова и подругой по ходу доигровки чемпионата-2019/20. Иранца тогда оштрафовали за нарушение режима изоляции.

Возможно, ролики с футболистами «Локо» были сделаны после встречи с болельщиками. Она состоялась вчера, 8 августа. Команда на этом мероприятии была представлена главным тренером Марко Николичем и шестью лидерами, а капитан Ведран Чорлука заявил: игрокам нужно время на восстановление после матча за Суперкубок России с «Зенитом» накануне (1:2).

Первый матч в РПЛ-2020/21 вице-чемпион проведет во вторник, 11 августа. В гостях «Локо» сыграет с «Рубином».