Как голосовал Роман Бабаев при определении лучшего игрока России

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2022 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поставил на первое место бывшего полузащитника красно-синих Александра Головина («Монако», Франция).

Также в его пятерку вошли: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Вендел («Зенит»), Федор Чалов, Хорхе Карраскаль (оба — ЦСКА).