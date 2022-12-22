Арутюнянц включил в пятерку лучших игроков года только футболистов «Ростова»

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2022 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поставил на первое место полузащитника своей команды Данила Глебова.

Также в его пятерку вошли: Даниил Уткин, Николай Комличенко, Максим Осипенко, Дмитрий Полоз (все — «Ростов»).