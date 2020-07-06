«Как «Чикаго Буллз». Дзюба назвал своей целью третье подряд чемпионство «Зенита»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями после победы команды из Санкт-Петербурга в чемпионате России.

— Это вандерфульно. Это эмейзинг. Это восхитительно. Это шикарно. Это прямо волшебно, — сказал Дзюба в интервью клубному YouTube-каналу. — По-моему, еще никогда так рано не было чемпиона в России. Войти в историю всегда приятно. Творить историю. Прекрасная команда, прекрасные люди. Под командой я подразумеваю вообще всех людей.

Говорят, что второй титул всегда тяжелее дается. Моя цель была после просмотра «Last Dance» стать, как «Чикаго Буллз», трехкратным. Это было бы круто.

Самое прекрасное, когда тебя меняют, а весь стадион гудит. Значит, ты что-то сделал хорошее в этой игре. Безумно приятно, когда так провожают.

Я всегда говорил, что я командный игрок. Нужно играть на команду. Даже когда ты не забиваешь, главное, чтобы команда побеждает. Для меня это прежде всего. И это не пустые слова.

Если ты хочешь выигрывать что-то лично, то нужно идти в другой вид спорта. Здесь команда прежде всего.

После чемпионата мира я понял, что такое единство, что такое команда. И я очень рад, что в «Зените» у нас сейчас такой хороший коллектив. Пацаны — прям красавцы! Приятно играть и побеждать, большое дело делаем. Будут много говорить, что чемпионат не тот, все не те, но это разговоры для бедных.

Напомним, что контракт форварда с клубом истекает после окончания сезона, официально о его продлении еще не объявляли.