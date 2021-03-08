Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал поражение «Зенита» от казанского «Рубина» в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ (1:2).

«Побороться за чемпионство с «Зенитом»? Это действительно хорошее действие для всех болельщиков «Спартака», и я думаю, что для самих футболистов тоже. За оставшееся количество матчей теоретически и практически можно отыграть преимущество «Зенита» в 4 очка. Вся судьба оставшихся матчей зависит от самих футболистов, от того, насколько они серьезно подойдут к играм. Я думаю, что у болельщиков «Спартака» появилась вера после поражения «Зенита», — сообщил Кафельников «СЭ».

Кафельников также высказался о текущей форме красно-белых.

«Говорить о каком-то подъеме у «Спартака» пока рановато, несмотря на вчерашний результат. В субботу будет серьезный соперник в виде «Динамо». И именно по этому матчу можно будет что-то резюмировать. Для меня матч с «Динамо» будет очень важным, практически чемпионским. Если команда проявит силу воли и добьется результата, тогда можно будет говорить, что «Спартак» включился в борьбу за Лигу чемпионов и чемпионство, в том числе», — добавил Кафельников.

Сегодня, 8 марта, «Рубин» обыграл «Зенит» со счетом 2:1. На 99-й минуте нападающий «Зенита» Артем Дзюба не смог реализовать пенальти. «Зенит» пока не побеждал после зимней паузы. У команды из Санкт-Петербурга 42 очка, она продолжает лидировать в турнирной таблице. Отрыв от «Спартака» составляет четыре очка.

(Артем Бухаев)