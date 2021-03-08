Азмун: «Самый неудачный день, который можно было бы себе только представить»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун подвел итог матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина». Иранец стал автором единственного гола в ворота казанцев.

— Что сегодня произошло?

— Самый неудачный день, который можно было бы себе только представить. Создали очень много моментов и где-то не повезло, где-то не получилось реализовать. У соперника же таких эпизодов почти не было.

Будем продолжать работать, стараться улучшать свою игру, — цитирует Азмуна сайт «Зенита».

— Вы рады забитому мячу или поражение не позволяет это делать?

— Это поражение не должно позволять считать себя слабым. Должны сделать правильные выводы, извлечь уроки. У нас хорошие игроки высокого уровня, мы должны работать и становиться лучше.