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Азмун: «Самый неудачный день, который можно было бы себе только представить»

19:55
Сердар Азмун. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун подвел итог матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина». Иранец стал автором единственного гола в ворота казанцев.

— Что сегодня произошло?

— Самый неудачный день, который можно было бы себе только представить. Создали очень много моментов и где-то не повезло, где-то не получилось реализовать. У соперника же таких эпизодов почти не было.

Будем продолжать работать, стараться улучшать свою игру, — цитирует Азмуна сайт «Зенита».

— Вы рады забитому мячу или поражение не позволяет это делать?

— Это поражение не должно позволять считать себя слабым. Должны сделать правильные выводы, извлечь уроки. У нас хорошие игроки высокого уровня, мы должны работать и становиться лучше.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-03-08-serdar-azmun-samyy-neudachnyy-den-kotoryy-mozhno-bylo-by-sebe-tolko-predstavit.htm

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