Азмун: «Самый неудачный день, который можно было бы себе только представить»
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун подвел итог матча 21-го тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина». Иранец стал автором единственного гола в ворота казанцев.
— Что сегодня произошло?
— Самый неудачный день, который можно было бы себе только представить. Создали очень много моментов и где-то не повезло, где-то не получилось реализовать. У соперника же таких эпизодов почти не было.
Будем продолжать работать, стараться улучшать свою игру, — цитирует Азмуна сайт «Зенита».
— Вы рады забитому мячу или поражение не позволяет это делать?
— Это поражение не должно позволять считать себя слабым. Должны сделать правильные выводы, извлечь уроки. У нас хорошие игроки высокого уровня, мы должны работать и становиться лучше.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-03-08-serdar-azmun-samyy-neudachnyy-den-kotoryy-mozhno-bylo-by-sebe-tolko-predstavit.htm
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