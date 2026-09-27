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Как прошел прощальный матч Вагнера Лава на ВЭБ Арене 26 сентября 2026 — подробности

Фуражка, поздравление от Рональдиньо и 3:3 — Вагнер Лав провел прощальный матч на «ВЭБ Арене»

Артем Белинин
Корреспондент
Вагнер Лав.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Рассказываем, как это было.

В Москве на «ВЭБ Арене» состоялся прощальный матч легендарного нападающего ЦСКА Вагнера Лав. В рамках шоу на поле встретились команды «Легенды ЦСКА» и «Друзья Вагнера». Игра прошла в формате двух таймов по 40 минут и завершилась со счетом 3:3 — получилось ярко.

Все для Вагнера

Перед началом встречи для бразильца устроили настоящее шоу: выступила Полина Гагарина, на экране показали поздравления от друзей и бывших партнеров, а болельщики подготовили специальный баннер Vagner Love is. На нем был изображен молодой футболист с Кубком УЕФА, а рядом — табло знаменитого дерби со «Спартаком» в 2008 году, когда форвард оформил хет-трик в победном матче со счетом 5:1.

Одним из главных подарков стало видео от Роналдиньо. Бывший партнер Лава по сборной Бразилии поздравил его с завершением карьеры: «Мой друг, передаю тебе большой привет. Хочу поздравить тебя — ты провел потрясающую карьеру. Ты подарил радость не только бразильским болельщикам, но и людям по всему миру, особенно в России, где ты стал настоящей легендой. К сожалению, не смог присутствовать на твоей игре, но надеюсь, ты организуешь еще одну, на которой я смогу быть. Крепко обнимаю и целую!» — сказал Роналдиньо на видео.

Кроме того, к бывшему партнеру обратился Евгений Алдонин — легендарный полузащитник сейчас проходит лечение от онкологии в США.

Сам Лав тоже высказался — поблагодарил всех собравшихся. Кстати, фанатов было реально много — больше 27 тысяч человек. Столько армейцы в этом сезоне не собирали даже на матчах РПЛ.

Вагнер Лав с участниками прощального матча.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Хотел бы поблагодарить всех, кто сейчас со мной, что заполнили стадион. Болельщики, этот матч для вас. Пусть этот вечер будет незабываемым. Получайте удовольствие», — заявил бразилец.

А затем начался сам матч между «Легендами ЦСКА» и «Друзьями Вагнера». Встреча проходила в формате двух таймов по 40 минут. Составы были мощными — в каждой из команд только звезды.

«Легенды ЦСКА»: Вагнер Лав, Владимир Габулов, Элвир Рахимич, Дмитрий Кузнецов, Олег Корнаухов, Виктор Васин, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Зоран Тошич, Ролан Гусев, Алан Дзагоев, Павел Мамаев, Марк Гонсалес, Кирилл Набабкин, Игорь Корнеев, Милош Красич, Юрий Жирков, Юрис Лайзанс, Денис Попов, Георгий Щенников, Дмитрий Бугров. Тренер — Валерий Газзаев.

«Друзья Вагнера»: Вагнер Лав, Энцо Вагнер, Лавиньо Вагнер, Кауа Вагнер, Даниэл Карвалью, Клеберсон, Ромуло, Дуду, Марсело Сандер, Соуза, Фернандиньо, Рене Жуниор, Элиас, Гильерме, Ари, Аугусто, Падриньо, Сантос. Тренер — Леонид Слуцкий.

Лав сыграл первый тайм за команду своих друзей, а второй — за армейских легенд. Причем за «ДВ» вместе с ним вышли сразу трое его сыновей — Энцо, Лавиньо и Кауа.

Первый гол забил главный герой вечера. В середине тайма Вагнер получил мяч справа, обыграл Кирилла Набабкина и Виктора Васина и пробил в дальний угол. После гола бразилец достал милицейскую фуражку и повторил свое знаменитое празднование 2005 года.

После перерыва Лав уже играл за «Легенды ЦСКА», и снова результативно — помог сравнять счет, забив третий мяч. Символично и красиво.

«Я люблю ЦСКА!»

После финального свистка бразилец произнес благодарственную речь.

«Я хочу поблагодарить Господа Бога, свою семью, президента, всех болельщиков, всех игроков, с которыми я играл. Без вас это было бы невозможно. Я хотел, чтобы этот вечер был особенным. И вы сделали его таким! Спасибо большое, фанаты ЦСКА», — сказал Лав.

Вагнер Лав.«Если бы Москва была такой в мое время, играл бы до сегодняшнего дня в ЦСКА». Вагнер Лав перед прощальным матчем

После этого бразилец перешел на русский язык и добавил: «Я люблю ЦСКА».

Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год и в 2013-м. Вместе с красно-синими форвард завоевал 15 трофеев и стал вторым бомбардиром в истории клуба. Бразилец также играл за «Палмейрас», «Фламенго», «Коринтианс», «Монако», «Аланьяспор», «Бешикташ», «Кайрат» и другие команды.

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