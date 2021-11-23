Кабутов и Божин вернулись в общую группу «Крыльев Советов»

Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» собрались на клубной базе и начали подготовку к матчу 16-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода». Команда провела 40 минутное занятие в тренажерном зале, а затем более часа работала на футбольном поле, сообщает сайт самарцев.

В этой игре из-за перебора желтых карточек не смогут принять участие Данил Пруцев и Дмитрий Иванисеня. Денис Якуба и Евгений Фролов работают по индивидуальной программе. Дмитрий Кабутов и Сергей Божин с небольшими ограничениями вернулись в общую группу.

Игра «Крыльев Советов» против «Нижнего Новгорода» пройдет на выезде 28 ноября.