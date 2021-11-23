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Мухсин Мухамадиев: «Задумываюсь, а правильно ли «Рубин» поступил, не отпустив Рыжикова в «Спартак»

Бывший спортивный директор «Рубина» назвал любимого игрока казанского клуба
19:50
Сергей Рыжиков. Фото Никита Успенский
Сергей Рыжиков. Фото Никита Успенский
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Бывший спортивный директор «Рубина» Мухсин Мухамадиев, работавший в клубе с 2008 по 2012 год, рассказал о том, почему вратарь Сергей Рыжиков не перешел в «Спартак».

2012 год. Виталий Кафанов и&nbsp;Курбан Бердыев. «Бердыев сказал, что мы уже в «Спартаке». На нас и контракты были готовы». Вторая часть большого интервью тренера вратарей сборной Виталия Кафанова

— Кто ваш самый любимый игрок «Рубина»?

— Мне все игроки дороги, каждый из них профессионал. Наверное, особенно могу выделить Рыжикова, Домингеса и Карадениза. Сергей — вратарь, он как сапер: любое его неправильное действие приводит к печальным последствиям. Знаю, как Рыжиков работал, как Кафанов им занимался, зная его трудолюбие и простоту, — это все мне импонировало. За счет характера и желания он достиг таких высот.

— Когда Рыжикова позвали в «Спартак», не боялись потерять лучшего вратаря в истории клуба?

— Тогда на 90 процентов он был близок к переходу, и было очень трудно его удержать в Казани. Спустя много лет я задумываюсь, правильно ли мы поступили тогда. Может быть, стоило отпустить его в «Спартак», ведь это была его мечта. Нужно было дать ему попробовать себя на таком уровне. Интересно, как бы сложилась его карьера, если бы мы его отпустили.

Полностью интервью с Мухсином Мухамадиевым читайте на сайте «СЭ»

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Владислав Зимагулов все материалы автора

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