«Локомотив» на своем поле обыграл «Ахмат» в матче молодежного первенства
«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче 9-го тура молодежного первенства — 1:0.
Единственный гол забил футболист железнодорожников Матвей Першин.
«Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице группы «B» молодежного первенства с 17 очками в 9 матчах. «Ахмат» идет на 7-й строчке с 6 очками в 9 играх.
Молодежные команды
9-й тур
«Локомотив — мол.» (Москва) — «Ахмат — мол.» (Грозный) — 1:0 (0:0)
Гол: Першин, 76 (1:0).
Судья: Стрелков (Курск).
17 сентября. Москва. Стадион «Сапсан Арена».
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