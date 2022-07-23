Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказался о победе «Спартака» над «Краснодаром» в матче 2-го тура РПЛ (4:1).

«Мы убедились в том, что никакого заговора против «Спартака» нет. Сегодня в пользу красно-белых судья допустил пару ошибок. Бывает и туда, и сюда. Если команда продолжит так уверено играть дальше, забивая по четыре мяча, то никакие судьи не страшны. Поздравляю «Спартак» с победой! Поборется ли «Спартак» и «Зенитом» в этом сезоне? Мне бы этого хотелось. От других команд РПЛ тоже этого жду», — сказал Губерниев «СЭ».

«Спартак» набрал 4 очка и догнал «Зенит» в турнирной таблице, который идет на втором месте.