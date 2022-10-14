Губерниев поделился мнением о дерби ЦСКА — «Спартак» в 13-м туре РПЛ

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о дерби ЦСКА — «Спартак» в матче 13-го тура РПЛ.

«По вывеске это самое яркое дерби страны. Главное, чтобы футболисты не разочаровали. Они должны порадовать болельщиков красивой игрой и голами. Пусть победит сильнейший. Нужно конкурировать с «Зенитом» — ЦСКА, и «Спартак» может это сделать», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в Москве в воскресенье, 16 октября. Начало — в 20.00 (мск).